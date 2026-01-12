Giornale di Brescia
Discoteca abusiva con fontane pirotecniche sequestrata a Palermo

PALERMO, 12 GEN - La polizia municipale ha sequestrato una discoteca abusiva in via Principe di Belmonte, in pieno centro a Palermo, dove sono state trovate decine di clienti che ballavano e bevevano alcolici in un seminterrato senza uscite di emergenza e senza alcuna autorizzazione. Gli agenti hanno trovato anche un centinaio di fontane pirotecniche pronte per essere utilizzate. L'operazione è stata portata a termine il 10 gennaio, quindi dopo il drammatico rogo a Le Constellation in Svizzera, e i poliziotti municipali, considerati gli evidenti gravi pericoli per la sicurezza pubblica delle persone all'interno della sala, hanno ingiunto ai gestori di interrompere l'attività e hanno fatto uscire lentamente verso l'esterno il pubblico presente. Dopo il sequestro il custode giudiziale ha anche violato i sigilli del locale da ballo in cui si entrava - dice la polizia municipale - da una strettissima scala interna senza illuminazione né luci di emergenza. Come accertato durante i controlli non c'era l'agibilità rilasciata dalla commissione comunale di vigilanza sui luoghi di pubblico spettacolo, la licenza del questore e la documentazione sulla prevenzione incendi. L'ingresso, a pagamento, era regolamentato da tre addetti al servizio di sicurezza, anche loro senza autorizzazione del prefetto. Durante il controllo i titolari non hanno esibito alcuna certificazione di omologazione del materiale ignifugo, così come prescritto dalla normativa di prevenzione incendi, con l'integrazione specifica per gli arredi, i divanetti, e per il materiale utilizzato per la copertura interna del tetto. Infine - spiegano dal comando dei vigili - risultavano false le dichiarazioni delle segnalazioni certificate inizio attività (Scia), inviate al Comune di Palermo - Servizio Suap relativamente ai requisiti minimi prestabiliti per le barriere architettoniche. I due titolari sono stati denunciati in concorso per non avere osservato le prescrizioni per un locale pubblico, per non avere il certificato di prevenzione incendi e per non avere la licenza per spettacoli e trattenimenti danzanti. Il custode giudiziario è stato denunciato per la violazione dei sigilli.

