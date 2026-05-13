Dimessa due volte, muore, indagati due medici di Avellino

AVELLINO, 13 MAG - Due medici dell'ospedale Moscati di Avellino sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura con l'ipotesi di omicidio colposo e lesioni in ambito sanitario. L'inchiesta è stata aperta dal pm Marco Auciello dopo la denuncia presentata dai familiari di una 63enne, residente in provincia di Avellino, deceduta in ospedale il 2 maggio scorso. La donna era stata visitata due volte, il 24 aprile in Pronto soccorso, e il 28 aprile da un medico specialista in intramoenia, poi rimandata a casa senza effettuare una trasfusione urgente, come hanno denunciato i congiunti. Il giorno prima del decesso si era reso necessario il trasferimento urgente della 63enne in ospedale, dove giunse in coma dopo un arresto cardiaco, per essere sottoposta a un intervento chirurgico.