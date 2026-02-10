Dimentica abbonamento, 15enne studente disabile fatto scendere da bus

VICENZA, 10 FEB - Pensava di avere lasciato a casa l'abbonamento del bus, che invece ha poi scoperto di avere, ed è stato fatto scendere dell'autista del mezzo a cui uno studente di 15 anni disabile si era rivolto per segnalare l'inconveniente. E' accaduto nel Vicentino, dove la madre del ragazzo ha denunciato l'accaduto. La società di autotrasporto, Svt, ha già avviato una verifica sottolineando che "se l'episodio dovesse essere confermato, il comportamento descritto sarà sanzionato in quanto palesemente in contrasto con la politica di Svt, nonchè con le regole di viaggio descritte anche nella carta dei Servizi Aziendali". Infatti, sul sito della società viene ricordato che "per gli abbonanti, in caso di mancata esibizione dell'abbonamento su richiesta degli agenti accertatori, la sanzione comminata potrà essere annullata qualora entro i successivi 15 giorni l'utente possa dimostrare di essere in possesso si un titolo nominativo risultante in corso di validità al momento dell'accertamento". In questo caso, però, non c'è stata alcuna sanzione, come avrebbe dovuto esserci, ma solo l'invito al ragazzo di scendere dal bus. Il 15enne disabile ha atteso il mezzo vicino alla fermata del Piovene, a San felice, e al momento di salire ha cercato l'abbonamento e, non trovandolo, non ha atteso l'arrivo del controllore, ma si è rivolto direttamente all'autista informandolo della dimenticanza. "Gli è' stato detto di scendere - ha raccontato la madre - e lui è rimasto lì da solo, alla fermata del bus, sotto la pioggia. Poi ci ha chiamato con il cellulare e il nonno è andato a prenderlo". La donna si è chiesta perchè non "è stata fatta una multa al figlio, come è previsto, e poi avremmo potuto dimostrare che ne era in possesso". In effetti, il ragazzo, lo aveva con se, ma in quel frangente, forse per disattenzione, ha pensato di averlo lasciato chissà dove e ha così ritenuto correttamente di avvisare subito l'autista.