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Difesa Stasi, 'condanna disintegrata, tante nuove prove su innocenza'

MILANO, 11 MAG - La Procura di Pavia, "mediante un'imponente ed articolata attività investigativa, ha letteralmente disintegrato la sentenza di condanna di Alberto Stasi, evidenziando una serie lunghissima di nuovi elementi di prova che dimostrano l'assoluta innocenza". Lo affermano gli avvocati Giada Bocellari e Antonio De Rensis, spiegando anche che è emerso un "quadro", che "coinvolge numerosi soggetti", "spaventoso e gravissimo, avendo fortemente inciso, tra l'altro, sul diritto di Stasi di dimostrare prima la propria innocenza". Quadro che sarò "oggetto di separata valutazione". La difesa ora lavora "per accelerare i tempi della revisione".

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