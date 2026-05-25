Difesa Sempio: 'I soliloqui di Andrea non hanno alcuna natura confessoria'

MILANO, 25 MAG - "I soliloqui di Andrea Sempio non hanno alcuna natura confessoria. Non contenevano alcuna novità rispetto ai commmenti degli utenti dei podcast e delle trasmissioni". Così l'avvocato Liborio Cataliotti, uno dei legali del 38enne accusato dell'omicidio di Chiara Poggi, che si appresta a depositare le consulenze. Che sono una "sulla Bpa, una sull'impronta 33, una medico-legale, una supplementare di natura genetica, una sulle impronte di scarpe perché noi riteniamo che il piede di Sempio non sia compatibile per larghezza con le impronte e una memoria con allegati volti a contestualizzare i soliloqui di Andrea e a renderli spiegabili".