Difesa Sempio, consulenza Racis su personalità Andrea inutilizzabile

MILANO, 25 MAG - Gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, difensori di Andrea Sempio, il 38enne accusato dell'omicidio di Chiara Poggi nella nuova indagine di Pavia, ritengono non sia utilizzabile come prova la consulenza delegata dai pm ai carabinieri del Racis con la quale è stato tracciato un ritratto della personalità del loro assistito. Per questo, da quanto riferito, i due legali, che oggi depositeranno in Procura a Pavia le loro consulenze, non consegneranno quella personologica fino a quando e se quella del Racis non avrà valore probatorio.