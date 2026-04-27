Difesa Dell'Utri, 'dimostreremo l'assenza di responsabilità'

MILANO, 27 APR - "Confidiamo di dimostrare l'assenza di responsabilità dei nostri assistiti anche nel presente procedimento". Così gli avvocati Francesco Centonze e Filippo Dinacci e Tullio Padovani e Lodovica Beduschi, difensori rispettivamente di Marcello Dell'Utri e Miranda Ratti, mandati a processo oggi a Milano per la vicenda delle presunte donazioni per circa 42 milioni di euro, in otto bonifici, ricevute da Silvio Berlusconi. Somma che, per via della prescrizione su alcuni degli otto bonifici, è scesa a 10 milioni e 840 mila euro, somma sotto sequestro. "Con riferimento al rinvio a giudizio, - si legge in una nota - si rileva che la medesima vicenda è già stata esaminata, negli stessi termini, da sei diverse autorità giudiziarie, tra cui per due volte la Cassazione, che hanno escluso la realizzazione di trasferimenti fraudolenti di somme di denaro da parte della sig.ra Ratti e del dott. Dell'Utri".