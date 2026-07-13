MILANO, 13 LUG - Oggi sarebbe stato il primo giorno di lavoro di Youssef Rama Abdelaziz, il 19enne egiziano ucciso a coltellate sabato notte a Crema. Aveva trovato impiego in una azienda della provincia di Bergamo e avrebbe dovuto incominciare proprio questa mattina: "Posso svoltare" avrebbe confidato agli amici. E sabato, stando a quanto filtra e ha riportato La provincia di Cremona, aveva anche festeggiato: prima la gioia, poi i fendenti mortali, vibrati al culmine di un agguato non lontano dal centro della cittadina lombarda che gli inquirenti ritengono essere stato pianificato, una resa dei conti legata allo spaccio di droga e al controllo del territorio. Intanto, con i tre fermati per il delitto in attesa di essere interrogati, i carabinieri che si stanno occupando delle indagini hanno trovato questa mattina, nel tratto milanese dell'Adda, il coltello che sarebbe stato utilizzato per l'omicidio. L'arma, un coltellaccio a punta, è stata ritrovata nell'Adda, seguendo il percorso dell'auto con a bordo i tre, almeno per alcuni tratti filmata dalle telecamere. Nei video si vede la vettura lasciare Crema in direzione della provincia di Milano e attraversare il ponte della provinciale 415 sull'Adda. I militari hanno pensato che avessero gettato il coltello in un cassonetto della spazzatura lungo la strada oppure nel fiume. Osservando l'acqua dal ponte, hanno notato un oggetto che aveva la forma di un coltello e hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco di Crema e Lodi che, con il supporto del Nucleo Sommozzatori di Milano, hanno recuperato l'arma che è stata sequestrata e ora sarà analizzata.
Diciannovenne ucciso a Crema, oggi avrebbe inziato il lavoro
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiMILANO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...