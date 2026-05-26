Dialogo Shangri-La a Singapore, focus su difesa e alleanze

SINGAPORE, 27 MAG - Dal 29 al 31 maggio si terrà a Singapore il Dialogo Shangri-La, vertice di massima valenza per il dibattito strategico-militare e la diplomazia globale. Quest'anno il forum assume una rilevanza ancora maggiore a causa della scelta di Pechino: la Cina ha infatti deciso di non inviare il ministro della Difesa Dong Jun. Questa assenza strategica cede il passo alla diplomazia pubblica degli Stati Uniti e dei loro alleati. Il segretario alla Difesa americano, Pete Hegseth, guiderà la delegazione statunitense nel suo quarto viaggio formale nella regione indo-pacifica. Durante il summit, Hegseth terrà un discorso incentrato sulla tutela degli interessi nazionali americani e sulla sicurezza collettiva. A margine del forum, il capo del Pentagono avvierà una fitta agenda di colloqui bilaterali e multilaterali. Tra gli incontri istituzionali più rilevanti, Hegseth vedrà il primo ministro di Singapore Lawrence Wong e il ministro della Difesa Chan Chun Sing, oltre a diversi alleati chiave e partner per la sicurezza. L'obiettivo è consolidare la rete di alleanze in un momento di persistenti tensioni regionali.