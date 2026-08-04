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Delhi, 'cargo indiano attaccato e affondato nel Mar Rosso'

NEW DELHI, 04 AGO - Il ministero degli Esteri di New Delhi denuncia che "una nave commerciale battente bandiera indiana, l'Msv Faize Noore Oliya" ha subito "un attacco" ed "è affondata nel Mar Rosso al largo delle coste dello Yemen". Stando a quanto scrive l'agenzia di stampa Ani sul proprio sito, il ministro della Navigazione indiano ha dichiarato che "tutti i 14 marinai a bordo (compresi i 13 cittadini indiani) sono stati tratti in salvo dalla guardia costiera yemenita e condotti al porto di Mokha".

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