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++ De Lucia, 'volontà italiani è chiara, ora affrontare problemi reali' ++

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PALERMO, 23 MAR - "Gli italiani si sono espressi chiaramente e hanno bocciato una modifica della Costituzione che, come la magistratura e parte della società civile avevano evidenziato, non avrebbe risolto nessuno dei tanti problemi che affliggono la giustizia e che toccano i cittadini". Lo dice all'ANSA, dopo la vittoria del no al referendum, il procuratore di Palermo Maurizio de Lucia. "Questo non vuol dire che abbiamo una giustizia soddisfacente ed efficiente. - aggiunge il capo dei pm - Perciò da ora è necessario lavorare con sobrietà e concretezza alla soluzione delle questioni reali, cominciando col potenziare mezzi e risorse".

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