Danneggiata la linea ferroviaria del Brennero, ritardi dei treni di oltre un'ora

BOLZANO, 30 MAG - La circolazione sulla linea ferroviaria del Brennero è attualmente "fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti", comunica Trentialia. All'alba è divampato un rogo, le cui esatte circostanze non sono per il momento chiare. I disagi sulla linea del Brennero cadono in concomitanza del blocco stradale del valico italo-austriaco per una manifestazione ambientalista. Le autorità avevano invitato ad evitare viaggi in macchina e di utilizzare i mezzi pubblici. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 100 minuti. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Attive corse con bus per i collegamenti Regionali.