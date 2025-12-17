Daniela Gazzano, la mamma che parla con gli occhi, ora è Ufficiale

CUNEO, 17 DIC - La 59enne Daniela Gazzano è tra le personalità insignite delle onorificenze al merito della Repubblica, con il titolo di ufficiale, che la prefettura di Cuneo ha consegnato questo pomeriggio. L'ex insegnante, originaria di Albenga (Savona) e residente a Bra (Cuneo), aveva 39 anni quando nell'agosto 2005 venne colpita da un'emorragia cerebrale post-partum dopo la nascita della seconda figlia, entrando in coma. Solo dopo sei mesi di stato vegetativo, come scrive oggi il quotidiano La Stampa, il marito Luigi si accorse che la moglie era cosciente: affetta da locked-in syndrome (sindrome del chiavistello), il suo corpo è del tutto immobile ma grazie a una lunga riabilitazione riesce ora a comunicare attraverso gli occhi. In questo modo, con oltre 110mila battiti di ciglia, è riuscita tra l'altro a dettare il libro Le storie magiche della radura incantata, una raccolta di favole dedicata ai figli Leonardo e Camilla. Insieme a loro e al marito, con l'associazione Amici di Daniela si occupa dal 2007 di promuovere la tutela, I'assistenza e la cura delle persone in stato vegetativo, minima coscienza e locked-in syndrome. Aiutata dal marito Luigi e dai figli Leonardo e Camilla, la "mamma che parla con gli occhi" ha promosso con l'associazione Amici di Daniela la costruzione di una casa vacanze a Laigueglia, sulla riviera ligure, dedicata ai disabili gravissimi che non possono accedere alle normali strutture ricettive. Si sta lavorando alla seconda casa vacanze e alla costruzione di tre appartamenti nella faggeta di Calizzano, nel Savonese. Insieme a lei sono stati premiati, tra gli altri, il commissario dell'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, Livio Tranchida, con il titolo di commendatore e il tenente colonnello Daniele Riva, comandante del reparto operativo provinciale dei carabinieri, con il titolo di cavaliere.