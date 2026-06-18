BRUXELLES, 18 GIU - La Commissione europea, insieme all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), ha presentato un quadro di riferimento per l'alfabetizzazione all'IA destinato alle scuole primarie e secondarie. Il quadro, spiega l'esecutivo in una nota, è strutturato in quattro ambiti: interagire, creare, gestire e plasmare l'IA e offre a insegnanti, dirigenti scolastici e responsabili politici nel settore dell'istruzione una visione condivisa delle competenze di cui gli studenti hanno bisogno per comprendere e utilizzare l'IA in modo responsabile ed etico. L'iniziativa fornisce orientamenti ed esempi di attività in classe per un uso responsabile della tecnologia, con l'obiettivo di preparare gli studenti all'era digitale. "Comprendere e utilizzare l'IA in modo responsabile è essenziale per la competitività dell'Europa, oltre che per la tutela della nostra democrazia e della coesione sociale, e tutto questo inizia nelle nostre aule" ha dichiarato la vice presidente della Commissione Roxana Minzatu. "Con il lancio di questo quadro stiamo compiendo un passo importante per sostenere l'educazione all'alfabetizzazione all'IA in tutta Europa".
Da Ue e Ocse linee guida sull'intelligenza artificiale per gli studenti
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