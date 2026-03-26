Cuba, piano di emergenza Onu per il carburante

L'AVANA, 26 MAR - Le Nazioni Unite hanno proposto un piano di emergenza da 94,1 milioni di dollari per Cuba, che include il monitoraggio del combustibile. L'obiettivo è consentire importazioni energetiche a scopo umanitario, mitigando il blocco petrolifero imposto a gennaio dal presidente degli Stati Uniti. Francisco Pichón, coordinatore dell'Onu sull'isola, ha spiegato che l'iniziativa mira a mantenere attivi i servizi essenziali. "Se la situazione attuale continua e si esauriscono le riserve di combustibile del Paese, temiamo un rapido deterioramento, con la possibile perdita di vite", ha dichiarato. L'organizzazione è in trattativa con Washington per trovare un accordo tramite un modello di tracciabilità. "La fattibilità e l'attuazione di questo piano d'azione dipendono ovviamente da soluzioni in materia di combustibile", ha precisato Pichón. Il progetto amplia la risposta ai danni del recente uragano Melissa, in un contesto drammatico in cui i cubani subiscono interruzioni di corrente di oltre venti ore al giorno e il governo applica un rigido razionamento.