Cuba, incontro tra imprenditore Usa e il nipote di Raúl Castro

L'AVANA, 29 MAG - Un incontro all'Avana tra l'imprenditore statunitense e candidato repubblicano al Congresso Vic Mellor e Raul Guillermo Rodríguez Castro, nipote dell'ex presidente cubano Raúl Castro, ha alimentato speculazioni su possibili aperture nei rapporti tra Cuba e Stati Uniti. Mellor ha dichiarato all'Afp di aver discusso per diverse ore con Rodríguez Castro delle prospettive economiche dell'isola e delle opportunità di cooperazione con imprese statunitensi. Colonnello del ministero dell'Interno, Rodríguez Castro viene indicato da alcuni media statunitensi come una figura influente nei contatti informali tra L'Avana e Washington. L'incontro avviene in una fase di forte tensione bilaterale, segnata dal rafforzamento delle sanzioni statunitensi e dall'incriminazione di Raúl Castro da parte della giustizia Usa per l'abbattimento nel 1996 di due aerei dell'organizzazione Brothers to the Rescue in cui morirono quattro persone. Mellor ha sostenuto che Cuba possiede grandi potenzialità nei settori del turismo, delle risorse minerarie e dei servizi e che, in caso di allentamento delle sanzioni, numerose aziende Usa sarebbero pronte a investire sull'isola.