Cuba, il ministro Rodríguez attacca Rubio 'non sa nulla dell'isola'

L'AVANA, 26 MAG - Il ministro degli Esteri cubano Bruno Rodríguez ha attaccato il segretario di Stato americano Marco Rubio nel quadro delle crescenti tensioni tra Cuba e Stati Uniti. In un'intervista a Fox News da New York, dove partecipava a una sessione del Consiglio di sicurezza dell'Onu, Rodríguez ha accusato Rubio di "mentire continuamente" sull'isola e di alimentare la tensione con accuse prive di prove. Il capo della diplomazia cubana ha respinto le dichiarazioni del segretario di Stato secondo cui Cuba rappresenterebbe "una minaccia diretta alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti", anche in relazione a presunti droni militari forniti da Russia e Cina. "È una piccola isola di 100 mila chilometri quadrati e 10 milioni di abitanti: con quale logica potrebbe minacciare una superpotenza nucleare?", ha dichiarato Rodríguez. Il ministro ha poi attaccato personalmente Rubio: "Non è nato a Cuba, non conosce Cuba, non sa nulla di Cuba". Rodríguez ha infine accusato Washington di voler giustificare nuove misure ostili contro L'Avana, definendo le recenti accuse contro Raúl Castro parte di una "narrativa politica" per sostenere la pressione statunitense sull'isola.