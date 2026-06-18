L'AVANA, 17 GIU - L'ex presidente cubano Raul Castro ha espresso il suo sostegno alle riforme economiche promosse dal governo dell'isola per contrastare la grave crisi che attraversa il Paese. In una lettera letta durante una sessione straordinaria del Politburo del Partito comunista, Castro ha definito le misure proposte "le più vantaggiose per la rivoluzione in questo momento". Il piano, presentato dal presidente Miguel Díaz-Canel, prevede l'apertura di nuovi settori agli investimenti privati, maggiori incentivi ai capitali dei cubani residenti all'estero e una riduzione del peso dello Stato nell'economia. Alcune delle misure dovrebbero essere approvate dall'Assemblea nazionale del potere popolare nelle prossime ore, a una settimana dalla loro presentazione. Il governo considera il pacchetto il più significativo degli ultimi anni per affrontare il calo della produzione, la carenza di beni essenziali, i blackout e le difficoltà finanziarie. Castro, 95 anni, ha guidato Cuba dal 2006 al 2021, raccogliendo l'eredità del fratello Fidel Castro, ed è stato recentemente incriminato dalla giustizia statunitense con accuse di omicidio legate all'abbattimento di due aerei civili avvenuto nel 1996.
Cuba, il 95enne Raul Castro sostiene le riforme del governo Díaz-Canel
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