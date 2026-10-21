L'AVANA, 21 OTT - Cuba è il Paese con la popolazione più anziana dell'America Latina e dei Caraibi: alla fine del 2025 gli abitanti con almeno 60 anni erano 2,52 milioni, pari al 26,7% del totale. Lo riferisce l'Ufficio nazionale di statistica e informazione (Onei), secondo cui la popolazione complessiva dell'isola ammontava a 9,43 milioni di persone. La quota degli anziani è aumentata di un punto percentuale rispetto al 2024, quando si attestava al 25,7%. La provincia con la più alta percentuale di anziani è Villa Clara, con il 30,2% di residenti ultrasessantenni, seguita dall'Avana con il 29,1%. Nel municipio della capitale Plaza de la Revolución la percentuale raggiunge il 38,2%. All'estremo opposto, Guantánamo registra il dato più basso tra le province, con il 23,3%. Il fenomeno è legato alla diminuzione delle nascite e all'emigrazione, che riduce la popolazione in età lavorativa. Nel 2025 Cuba ha registrato 68.064 nascite, mentre il saldo migratorio è stato negativo per circa 245.000 persone.
Cuba: il 27% della popolazione ha più di 60 anni, è il Paese più anziano della regione
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