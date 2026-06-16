L'AVANA, 15 GIU - L'ambasciata degli Stati Uniti a Cuba ha lanciato un'iniziativa destinata a sostenere progetti indipendenti dedicati alla promozione della libertà, della prosperità economica e dell'accesso all'informazione. Attraverso il programma annuale di diplomazia pubblica 'Verso una Cuba libera e prospera', la sede diplomatica invita cittadini, organizzazioni della società civile, istituzioni educative indipendenti, giornalisti, creatori di contenuti, artisti e imprenditori a presentare proposte entro il 15 agosto. "Sogni una Cuba libera e prospera? Quali idee hai?", si legge nel messaggio diffuso sui social dall'ambasciata. L'iniziativa si inserisce nelle attività per il 250° anniversario degli Stati Uniti e punta a sostenere progetti legati alla libertà di espressione e di stampa, ai diritti umani, alla giustizia individuale e allo sviluppo dell'imprenditoria privata. Il programma prevede inoltre un sostegno specifico alle microimprese indipendenti. L'ambasciata ha precisato che non potranno partecipare persone o organizzazioni affiliate o collaboratrici di entità legate al governo cubano.
Cuba, fondi statunitensi per progetti indipendenti su libertà e democrazia
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