Cuba, denuncia all'Onu contro Gaesa per il controllo del cibo

L'AVANA, 27 MAG - La Ong Food Monitor Program ha denunciato alle Nazioni Unite il conglomerato militare cubano Gaesa accusandolo di controllare il sistema alimentare di Cuba e di limitare l'accesso ai beni essenziali della popolazione. Il dossier è stato inviato al relatore speciale Onu sul diritto all'alimentazione e sostiene che il monopolio delle importazioni, delle valute e della distribuzione alimentare avrebbe trasformato il cibo in uno strumento di controllo economico e politico. Secondo il rapporto dell'Ong, Cuba importa circa l'80% degli alimenti consumati nel Paese, mentre la produzione nazionale sarebbe crollata del 67% negli ultimi cinque anni. Food Monitor denuncia inoltre che il sistema favorirebbe gli interessi dell'élite militare a scapito di agricoltori indipendenti e piccoli imprenditori, sottoposti a restrizioni, controlli sui prezzi e intimidazioni. L'organizzazione segnala un forte peggioramento delle condizioni sociali: il 96% dei cubani avrebbe perso capacità d'acquisto per il cibo e solo il 29% riuscirebbe a consumare due pasti al giorno. Nel mirino anche società legate agli apparati militari accusate di monopolizzare le risorse agricole e alimentari.