ROMA, 29 OTT - Tutti i consiglieri togati del Csm (ad eccezione degli appartenenti a Mi: Paola D'Ovidio, Eligio Paolini, Bernadette Nicotra, Maria Vittoria Marchianò, Luisa Mazzola ed Edoardo Cilenti), insieme ai consiglieri laici Ernesto Carbone, Michele Papa e Roberto Romboli, hanno chiesto l'apertura di una pratica a tutela per Tiziana Landoni, gip presso il Tribunale di Milano, in relazione alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio sul provvedimento di non convalida del fermo di Youssef Siher.
Csm, chiesta apertura pratica a tutela per gip di Milano
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