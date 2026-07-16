ROMA, 16 LUG - "Ci rispettano". Questo il commento all'ANSA del ministro della Difesa, Guido Crosetto, in merito alla "proposta italiana" sul futuro di una presenza internazionale in Libano e per il mantenimento della pace, sulla quale - secondo alcuni media - convergerebbero Usa e Israele.
Crosetto, 'proposta Italia sul Libano? Usa e Israele ci rispettano'
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