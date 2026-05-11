Crosetto, ipotesi avvicinamento navi a Hormuz ma missione non parte

ROMA, 11 MAG - "Un conto è far avvicinare le navi e un altro è dirigerle direttamente verso Hormuz. In quest'ultimo caso servirebbe prima l'approvazione di una nuova missione, che prevede prima la tregua, poi una cornice giuridica e infine l'autorizzazione parlamentare. Un altro conto è fare avvicinare le navi: non sarebbe una missione Hormuz, ma un altro tipo di missione che si configurerebbe all'interno di altre missioni. In questo senso mi sono state prospettate dallo Stato maggiore una serie di ipotesi, tra queste Gibuti. In ogni caso ne parleremo con il Parlamento da mercoledì". Così all'ANSA il ministro della Difesa, Guido Crosetto.