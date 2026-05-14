Crosetto, ho scritto due volte a Giorgetti sul fondo 'Safe', attendo risposta

ROMA, 14 MAG - "Sto attendendo le decisioni perché entro fine maggio bisognerebbe decidere se accedere al fondo 'Safe' o no, perché entro fine maggio bisognerebbe firmare i contratti. Questa è una decisione che spetta al Mef. Ho scritto una lettera a Giorgetti e ne ho rimandato un'altra ieri per sapere qual è la decisione del Mef in merito. Attendo la risposta: non sono né pessimista, né ottimista". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine della presentazione della app della Difesa, parlando in merito a un'eventuale decisione dell'Italia sull'accesso al fondo europeo 'Security action for Europe', per potenziare le capacità di difesa degli Stati membri.