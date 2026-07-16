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Crollo Tribunale Bolzano, presidente Bortolotti, 'poteva essere tragedia'

BOLZANO, 16 LUG - "Al momento del crollo, all'interno del Palazzo di Giustizia erano presenti solo tre persone - tre addetti alle pulizie - solo una è rimasta lievemente graffiata ma possiamo parlare di miracolo, poteva essere una tragedia", così all'ANSA la presidente del Tribunale di Bolzano Francesca Bortolotti. "A cedere - spiega - i pilastri portanti nell'area che era interessata dai lavori di ristrutturazione". Sul posto i Vigili del Fuoco di Bolzano, i Carabinieri e la procura.

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