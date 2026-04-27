Crolla solaio di una palazzina in ristrutturazione, tre feriti

CASERTA, 27 APR - Tre uomini sono rimasti feriti a San Felice a Cancello (Caserta) nel crollo del solaio di una palazzina in fase di ristrutturazione. Sul posto sono intervenuti I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta (distaccamenti di Aversa e Marcianise), che hanno immediatamente soccorso i primi due uomini, poi trasportati in ospedale, mentre il terzo, rimasto bloccato sotto le macerie, è stato estratto dalle squadre Usar (Urban Search and Rescue), specializzate nella ricerca e nel soccorso in scenari di crollo, e poi portato in ospedale in condizioni gravi. La palazzina è stata sequestrata. Sembra che i tre stessero effettuando dei lavori.