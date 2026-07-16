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Crolla parte del palazzo del tribunale di Bolzano

BOLZANO, 16 LUG - Questa mattina all'alba una parte importante del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata. Un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte. Sono in corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco.

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