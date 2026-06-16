MOSCA, 16 GIU - Se il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è pronto a parlare "in modo responsabile e serio" allora può venire ad incontrare Vladimir Putin a Mosca. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in risposta alla nuova proposta del leader ucraino di un vertice con quello russo. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti.
Cremlino, 'Zelensky vuole incontrare Putin? Venga a Mosca'
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