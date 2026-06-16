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Cremlino, 'Zelensky vuole incontrare Putin? Venga a Mosca'

MOSCA, 16 GIU - Se il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è pronto a parlare "in modo responsabile e serio" allora può venire ad incontrare Vladimir Putin a Mosca. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in risposta alla nuova proposta del leader ucraino di un vertice con quello russo. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti.

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