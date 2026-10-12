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Cremlino, 'Zelensky non vuole fermare conflitto, perciò Trump vuole nuovo leader'

MOSCA, 12 OTT - Volodymyr Zelensky non sta mostrando alcuna volontà di fermare il conflitto, ed è per questo che il presidente Usa Donald Trump afferma che l'Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente. Lo ha detto all'agenzia Ria Novosti il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. "Trump - ha dichiarato Peskov - ha detto di credere che sia giunto il momento di un nuovo presidente. Perché? Perché il presidente ucraino deve prendere decisioni molto importanti e molto difficili per fermare questa guerra. O Zelensky si assume questa responsabilità e dimostra la volontà politica, oppure no".

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