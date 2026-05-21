Cremlino, 'Putin ha condiviso con Xi l'idea di portare l'uranio iraniano in Russia'

ROMA, 21 MAG - Il presidente russo Vladimir Putin ha condiviso con l'omologo cinese Xi Jinping l'idea di conservare in Russia l'uranio arricchito iraniano. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall'agenzia russa Interfax. Peskov, che non ha specificato quale sia stata la reazione del presidente cinese sulla questione, ha poi aggiunto: "Si tratta di questioni che devono essere accettate sia da Washington che da Teheran, se la proposta dovesse essere presa in considerazione. E al momento gli Stati Uniti non la accettano".