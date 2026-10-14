MOSCA, 14 OTT - "Al momento non sono previsti incontri" con gli inviati statunitensi per la soluzione del conflitto in Ucraina, Steve Witkoff e Jared Kushner. Lo ha dichiarato in un briefing il portavoce presidenziale russo, Dmitry Peskov. Il portavoce del Cremlino ha tuttavia riconosciuto che "gli Stati Uniti, in particolare i loro negoziatori e il presidente Trump, si stanno adoperando per facilitare una risoluzione pacifica della crisi in Ucraina". Peskov ha inoltre definito come semplici "voci" della stampa le notizie secondo cui Mosca avrebbe ricevuto nuove proposte da Washington per una soluzione pacifica del conflitto. "C'è molto rumore mediatico su tutta questa vicenda in questo momento. Gran parte di queste voci sono false e inventate", ha dichiarato il portavoce presidenziale, sottolineando che il lavoro per la ricerca di soluzioni alla crisi "si sta svolgendo in modo discreto". Secondo quanto riferito in precedenza da fonti del Washington Post nel governo statunitense, la scorsa settimana Witkoff e Kushner avrebbero discusso con rappresentanti di Francia, Germania e Regno Unito un piano di pace in quattro punti, che prevede la cessazione delle ostilità lungo l'attuale linea del fronte. Il Cremlino ha prontamente negato di essere a conoscenza di tali colloqui.
Cremlino, 'non sono previsti incontri con i negoziatori Usa, Witkoff e Kushner'
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