Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Cremlino, 'distruttiva la posizione dei Paesi europei sull'accordo per il gasolio'

MOSCA, 15 OTT - I Paesi europei hanno assunto "una posizione distruttiva" sull'accordo tra Donald Trump e Vladimir Putin per l'export di gasolio russo. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. "Non solo non hanno accolto questo accordo, ma lo hanno criticato aspramente", ha sottolineato Peskov, citato da Interfax. "Attualmente, i mercati energetici e i mercati petroliferi globali si trovano in una situazione molto tesa", ha aggiunto Peskov, sottolineando che "molti fattori influenzano questa situazione negativa, tra cui, ovviamente, l'impossibilità per la Russia di esportare significative quantità di petrolio e prodotti petroliferi".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
MOSCA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...