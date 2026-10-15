MOSCA, 15 OTT - I Paesi europei hanno assunto "una posizione distruttiva" sull'accordo tra Donald Trump e Vladimir Putin per l'export di gasolio russo. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. "Non solo non hanno accolto questo accordo, ma lo hanno criticato aspramente", ha sottolineato Peskov, citato da Interfax. "Attualmente, i mercati energetici e i mercati petroliferi globali si trovano in una situazione molto tesa", ha aggiunto Peskov, sottolineando che "molti fattori influenzano questa situazione negativa, tra cui, ovviamente, l'impossibilità per la Russia di esportare significative quantità di petrolio e prodotti petroliferi".
Cremlino, 'distruttiva la posizione dei Paesi europei sull'accordo per il gasolio'
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