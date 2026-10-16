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Cremlino, 'concordiamo con Trump, Zelensky non si assume responsabilità per la pace'

MOSCA, 16 OTT - La Russia è "pienamente d'accordo con il presidente Trump" sul fatto che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky "non vuole assumersi la responsabilità e intraprendere una strada per la risoluzione pacifica" del conflitto. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Interfax.

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