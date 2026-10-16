MOSCA, 16 OTT - La Russia è "pienamente d'accordo con il presidente Trump" sul fatto che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky "non vuole assumersi la responsabilità e intraprendere una strada per la risoluzione pacifica" del conflitto. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Interfax.
Cremlino, 'concordiamo con Trump, Zelensky non si assume responsabilità per la pace'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiMOSCA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...