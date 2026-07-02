MOSCA, 02 LUG - "La Russia continuerà ad aumentare la pressione sul regime di Kiev per arrivare ai suoi obiettivi". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dopo i massicci attacchi della scorsa notte sull'Ucraina e rispondendo alle dichiarazioni dell'Alto rappresentante della Ue, Kaja Kallas, sulla necessità di introdurre nuove sanzioni per aumentare la pressione su Mosca. Lo riferisce l'agenzia Tass.
Cremlino a Kallas, continueremo ad aumentare la pressione su Kiev'
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