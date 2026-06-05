Crans-Montana, Jessica 'contro di noi solo falsità ci hanno distrutti'

SION, 05 GIU - "Contro di noi sono state dette solo tante falsità, siamo stati distrutti". Lo ha detto Jessica Moretti, rendendo una dichiarazione spontanea in apertura dell'interrogatorio, in corso a Sion. Immediata la replica della madre di una delle vittime del rogo del Constellation. "Essere distrutti, devastati significa non poter abbracciare i propri figli o doverli assistere in ospedale. Non credo che essere indagati in una tragedia significhi vivere una distruzione" ha risposto Laetitia Brodard-Sitre, madre di Arthur, 16enne morto nell'incendio, presente oggi all'interrogatorio dei coniugi Moretti