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Crans-Montana, familiari potranno vedere filmato choc della tragedia

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AOSTA, 26 APR - Dalla prossima settimana i familiari delle 41 vittime e dei 115 feriti del Constellation, a Crans-Montana, potranno vedere il filmato choc dell'incendio, finora tenuto segreto dalla polizia. Si tratta di una sequenza video montata dagli investigatori utilizzando le immagini delle videocamere interne e di quelle installate nelle strade intorno al discobar. In particolare, vengono documentati gli 8 minuti cruciali in cui si è consumata la tragedia nell'interrato del locale, dall'1:20 fino all'1:28 del primo gennaio, quando il circuito ha cessato di funzionare. L'inizio dell'incendio è collocato pochi secondi dopo l'1:26. Saranno messe a disposizione degli indagati e delle parti civili anche le fotografie scattate dalla polizia durante i primi rilievi all'interno del Constellation, effettuati nella notte di Capodanno.

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