SAN JOSÉ, 14 OTT - La presidente del Costa Rica, Laura Fernández, ha inaugurato il Centro di Alto contenimento contro il crimine organizzato (Cacco). Si tratta di un carcere di massima sicurezza ispirato al modello salvadoregno di Nayib Bukele, ideato per contrastare l'avanzata del narcotraffico. La struttura ha richiesto un investimento di circa 35 milioni di dollari e potrà ospitare 5.100 detenuti di alta pericolosità, che indosseranno rigorosamente uniformi arancioni. Durante la cerimonia di apertura, la presidente ha difeso l'implementazione del nuovo regime carcerario. "Il Cacco è un modello nuovo, un modello di linea dura, il Costa Rica sarà un punto di riferimento mondiale della sicurezza penitenziaria", ha affermato Fernández. Ha poi aggiunto che il governo eserciterà "la linea dura perché chi sbaglia paga, ma allo stesso tempo onoreremo la tradizione costaricana di attenerci al rispetto dei diritti umani fondamentali". Il progetto carcerario nasce in risposta all'aumento delle violenze nel Paese, che registra circa 900 omicidi all'anno, di cui il 70% legato alla criminalità organizzata. Parallelamente, l'esecutivo ha introdotto nuove restrizioni all'interno delle prigioni, come la drastica riduzione delle visite coniugali, e ha chiesto al Congresso di approvare riforme per permettere il lavoro retribuito dei detenuti.
Costa Rica inaugura un super carcere contro i narcos
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