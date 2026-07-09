MILANO, 09 LUG - "Che cos'hai da guardare. Sono uomo e sono musulmano'. É quanto avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una ragazza di 23 anni di origini marocchine in pieno centro a Milano, nei pressi della fermata metro Duomo. Il 27enne, irregolare in Italia, è stato arrestato dalla Polizia locale. La vittima, in regola con i documenti, è stata subito soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale in codice giallo.
'Cosa guardi? Sono uomo e musulmano', e sfregia ragazza a Milano
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