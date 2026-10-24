ROMA, 24 OTT - Nel corso delle manifestazioni che si sono svolte oggi in diverse province di Italia sono state arrestate 9 persone, denunciate 87 persone, accompagnate e fermate presso gli uffici 371 persone, di cui 110 minorenni e 69 stranieri. Le persone identificate sono state 4.292. A renderlo noto è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Cortei in Italia, quasi 5mila identificati, 371 fermati, 110 sono minori
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