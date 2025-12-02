Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Corruzione: pm, processo per presidente Assemblea Sicilia

AA

PALERMO, 02 DIC - La Procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio del presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno (Fdi) e di altre 5 persone tra cui l' ex portavoce del politico, Sabrina De Capitani, e l'imprenditrice Caterina Cannariato. Galvagno è accusato di corruzione, peculato, truffa e falso ideologico. Il gip ha fissato l'udienza preliminare al 21 gennaio prossimo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CorruzionePALERMO

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario