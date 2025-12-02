Corruzione: pm, processo per presidente Assemblea Sicilia

PALERMO, 02 DIC - La Procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio del presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno (Fdi) e di altre 5 persone tra cui l' ex portavoce del politico, Sabrina De Capitani, e l'imprenditrice Caterina Cannariato. Galvagno è accusato di corruzione, peculato, truffa e falso ideologico. Il gip ha fissato l'udienza preliminare al 21 gennaio prossimo.