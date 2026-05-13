Corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio, operazione della Polizia

NAPOLI, 13 MAG - Dalle prime luci dell'alba, la Polizia di Stato, coordinata della Procura di Napoli, sta conducendo - tra Napoli, Roma, Ferrara, Belluno e Bolzano - una vasta operazione di polizia giudiziaria nei confronti di una organizzazione criminale dedita all'accesso abusivo ai sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. I dettagli dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa indetta dal Procuratore della Repubblica di Napoli, che si terrà alle ore 10:30 nei locali dell'Aula Beatrice della Procura.