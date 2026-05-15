Corruzione: Cuffaro patteggia pena di 3 anni

PALERMO, 15 MAG - L'ex presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro ha patteggiato la pena di 3 anni per le accuse di corruzione e traffico di influenze legate a un concorso truccato bandito dall'ospedale palermitano Villa Sofia e a presunti illeciti nella gestione di una gara bandita dall'Asp di Siracusa. Cinque mesi l'ex segretario della Dc li ha già scontati in custodia cautelare, gli restano da espiare 2 e sei mesi. Nell'accordo coi pm che ha portato al patteggiamento, ammesso oggi dal gip, è stabilito anche che dovrà risarcire con 7.500 euro l'uno il danno all'immagine subito dal nosocomio e dall'azienda sanitaria siracusana.