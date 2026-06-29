ROMA, 29 GIU - La Corea del Sud investirà oltre 1.000 trilioni di won (circa 650 miliardi di dollari) nello sviluppo di data center per l'intelligenza artificiale entro il 2035, nell'ambito della strategia governativa per rafforzare la leadership del Paese nelle tecnologie avanzate. Lo riferisce il quotidiano economico sudcoreano Maeil Business. Secondo il piano illustrato dal ministro della Scienza Bae Kyung-hoon, il governo punta a realizzare nuovi data center con una capacità aggiuntiva di 10 gigawatt entro il 2035, portando la capacità complessiva nazionale a 18,4 gigawatt. Il valore totale degli investimenti supererà i 1.000 trilioni di won. L'iniziativa rientra nei "tre mega progetti" promossi dall'esecutivo per accelerare lo sviluppo dei semiconduttori, dell'intelligenza artificiale e delle infrastrutture digitali, con il coinvolgimento dei principali gruppi industriali del Paese.
Corea del Sud, piano da oltre 650 miliardi di dollari per data center Ia
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