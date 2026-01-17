Giornale di Brescia
Italia e Estero

Coppia intossicata dal monossido di carbonio nel Vicentino

VICENZA, 17 GEN - Hanno acceso un braciere in casa per scaldarsi e sono rimasti intossicati dal monossido di carbonio. L'allarme è scattato la notte scorsa in un'abitazione a Montecchio Maggiore (Vicenza). La coppia, secondo quanto ricostruito, stava usando un piccolo braciere e alcune stanze della casa si sono saturate di gas. A chiamare i soccorsi sono stati i familiari. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118 di Vicenza, che hanno immediatamente allertato a loro volta i vigili del fuoco, dato che i rilevatori delle divise segnalavano la presenza di monossido. I due intossicati sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale di Arzignano (Vicenza), dove sono stati ricoverati e sottoposti a terapia in camera iperbarica. Su quanto accaduto stanno indagando gli agenti della polizia locale "Dei Castelli".

