Contributo italiano al Pam per rispondere a terrorismo e alluvioni in Mozambico

MAPUTO, 17 FEB - La Cooperazione italiana ha stanziato 450.000 euro a favore del Programma Alimentare Mondiale per sostenere le attività di assistenza umanitaria in Mozambico in risposta alle crisi causate dal terrorismo nella provincia di Nampula e dalle recenti alluvioni che hanno colpito il Paese. Il finanziamento contribuirà a rafforzare il supporto immediato alle comunità più vulnerabili, incluse le migliaia di persone sfollate a seguito delle violenze di matrice terroristica e delle emergenze climatiche. Con questo intervento, l'Italia conferma il proprio sostegno al Mozambico e alle Nazioni Unite per garantire una risposta rapida ed efficace alle emergenze umanitarie e per rafforzare la resilienza delle comunità maggiormente esposte.