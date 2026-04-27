Conte, un papa straniero solo se le nostre comunità ci sfiduciassero

ROMA, 27 APR - "Il fatto del federatore" del centrosinistra "da cosa nasce? Dal fatto che i soggetti che in questo momento guidano le varie forze progressiste non si ritengano idonei o non lo siano ritenuti dalle rispettive comunità. Se questo dovesse accadere, se le comunità ci sfiduciano, cercheremo in giro qualche papa straniero. Se c'è sfiducia è ovvio che dobbiamo orientarci diversamente". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a 24 Mattino su Radio 24.