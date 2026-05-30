Conte, 'Ue afona su conflitto russo-ucraino. Serve svolta negoziale'

CAGLIARI, 30 MAG - "L'Europa rimane afona rispetto al conflitto russo-ucraino: avete scommesso sulla vittoria militare. Avevamo detto subito serve una svolta negoziale. Adesso purtroppo il fallimento è evidente, tutte le previsioni di catastrofe in Russia non si sono realizzate, dal crollo dell'economia al cambio di regime e via discorrendo, non ci rimane che la svolta negoziale". Così Giuseppe Conte a Oristano per l'assemblea regionale M5s. "I delegati della Russia erano già seduti a Istanbul all'indomani dell'aggressione e adesso Putin l'ha pure detto pubblicamente - ha aggiunto - Passato un mese, non riusciamo a trovare un negoziatore da mandare a quel tavolo. Capite in che cavolo di situazione oggi sono i nostri governanti europei?".