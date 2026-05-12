Conte sulla legge elettorale, provano in tutti i modi a vincere dopo la batosta

ROMA, 12 MAG - "Leggiamo che ieri è stata una giornata di lavoro intenso a Palazzo Chigi: sul tavolo le faide interne a Fratelli d'Italia - con il caso del Ministro che caccia lo staff - e la legge elettorale per provare in tutti i modi a vincere dopo la batosta del referendum". Lo scrive sui social il presidente del M5s, Giuseppe Conte. Per Conte "Il tempo di questo governo sprovvisto di soluzioni è quasi scaduto, per fortuna. Questa settimana entra nel vivo Nova, per raccogliere da voi in tutta Italia le idee che ci aiuteranno a costruire una svolta per il Paese".