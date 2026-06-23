ROMA, 23 GIU - "Le primarie rimangono sul tavolo così come altre soluzioni, come quella adottata nelle Regioni, dove abbiamo valutato tutti insieme il candidato più competitivo". Lo ha detto il presidente del M5S Giuseppe Conte, ospite dell'evento 'Il giorno della Verità', parlando della scelta del candidato premier del campo progressista.
Conte, primarie o scegliere insieme il candidato più competitivo come nelle Regioni
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